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DARBE GECESİ KIŞLA DIŞINA ASKERİ MÜHİMMAT ÇIKARILMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI (1)
-'MİLLİ MÜDAFAA VASITALARINI KASTEN TAHRİP" SORUŞTURMASI Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde...
GÜNDEM 23.09.2019, 16:17
-'MİLLİ MÜDAFAA VASITALARINI KASTEN TAHRİP" SORUŞTURMASI
Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.
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