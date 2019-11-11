DANİMARKALI TERÖRİST SAVAŞÇI ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı YTS polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı terörist savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Teröristin polis eşliğinde uçağa bindirilmesi

-Polisin tarafından teröristin önünün kapatılması

-Detay görüntüler