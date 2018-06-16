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D-100 KARAYOLUNDA KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()  Küçükçekmece D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce başka bir otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin...

D-100 KARAYOLUNDA KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL () 
Küçükçekmece D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce başka bir otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağır yaralı olarak çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza 03:00 sıralarında D-100 Karayolu Cennet mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü K. S'nin kontrolünü yitirdiği 34 SR 3529 plakalı otomobil yine seyir halinde ilerleyen 34 GHN 31 plakalı otomobile arkadan çarptı.  Çarpmanın etkisiyle, K.S yönetimindeki otomobil hızla sağ şeritte bulunan bariyerlere çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Araç içerisinde sıkışan K.S.  itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak, ambulansa götürüldü. Ağır yaralı olduğu öğrenilen K.S. çevredeki bir hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Kaza yapan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldığı sırada, Ankara istikametine seyreden bir otomobil, olay yerinde çalışma yapan, belediye ekiplerine ait bir araca çarparak hızla uzaklaştı.Polis ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçtan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan yaralıyı kurtarma görüntüleri
-Yaralının ambulansa götürülüşü
-Yaralının yakınlarından görüntü
-Belediye ekiplerinin çalışması
-Kaza yapan aracın olay yerinden çekici ile kaldırılması
-Genel ve detaylar
 
 

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