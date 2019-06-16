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D-100'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI

Haber -Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL Beyoğlu'nda tel örgülerden atlayarak D-100'den yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişiye  otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken otomobilin sürücüsü  polis merkezine götürüldü. D-100...

D-100'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI

Haber -Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL

Beyoğlu'nda tel örgülerden atlayarak D-100'den yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişiye  otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken otomobilin sürücüsü  polis merkezine götürüldü.

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişinde üst geçit yerine tel örgütlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişiye otomobil çarptı. Kaza 06:40 sıralarında Haliç Köprüsü girişinde meydana geldi. Üst geçit yerine tel örgülerden atlayarak D-100'e inerek yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen 1 kişiye Edirnekapı istikametine gitmekte olan 42 MA 2695 plakalı otomobil çarptı. Yolun karşısına geçmek isteyen kişi çarpmanın etkisiyle savrulurken kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı hastaneye kaldırırken sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

 

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıdan detaylar

-Kazadan detaylar

-Polisten ve vatandaşlardan detaylar

Genel ve detaylar

 

 

 

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