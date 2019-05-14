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D-100'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL () D-100 Karayolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, saat 12.30...

D-100'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()
D-100 Karayolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Florya Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Mert Öztaş (21), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde ilerleyen motosiklete çarptı ardından yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mert Öztaşı ağır yaralı olarak çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Öztaş yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.  Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü
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(GÜVENLİK KAMERASI)
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-Kaza anı
-Olay yerinden görüntü
-Motosikletten görüntü
-Genel ve detaylar
 
 

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