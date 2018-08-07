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 CÜNEYT ARKIN'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

  *Arkın'ın doktoru, Serpil Özsezin "Cüneyt Arkın düne göre daha iyi. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı" İstanbul Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın...

 CÜNEYT ARKIN'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

 

*Arkın'ın doktoru, Serpil Özsezin

"Cüneyt Arkın düne göre daha iyi. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı"

İstanbul
Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor. Arkın'ın doktoru, Serpil Özsezin "Cüneyt Arkın düne göre daha iyi. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın doktoru Serpil Özsezin, Arkın'ın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirterek "Büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda KOAH nedeniyle solunumu sıkıntısıyla geldi. 2 gündür yoğun bakımda takip ediyoruz. Makineye bağlamaya ihtiyacımız olmadı çok şükür. Testleri yapıldı. Maske tedavisiyle şu anda dün akşamdan beri daha iyi. Daha rahat. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"KISA ZAMANDA BABAM DA ÇIKAR BİR AÇIKLAMA YAPAR"
Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır ise sosyal medyada çıkan olumsuz haberlere tepki gösterdi. Kaan Cüreklibatır "İlk geldiğimizde korkmuştuk ama buraya geldiğimiz andan itibaren inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Bugün inanılmaz güzel gördüm. İyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çkacağız. Kısa zamanda babam da çıkar bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.

"BENİM MALKOÇOĞLUMA BİR ŞEY OLMAZ" 
Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise "Çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Çok korkuttu bizi. Kültür bakanımız, sağlık bakanımız ve cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutluyum. Allah sağlık verecek. Benim Malkoçoğluma bir şey olmaz" dedi.
Arkın'ın tedavi olduğu hastanenin sahibi Hayati Arkaz ise, Arkın'ın durumunu yakından takip ettiğini söyledi. Arkın'ın pazar gününden beri tedavi altında olduğunu söyleyen Arkaz, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Yapılan tüm müdahalelerle dün sabah itibariyle şuuru açıldı. Elimi tuttu konuştu benimle. Dün devamlı yanındaydım. Bugün daha iyi. Kendisi hayatı seviyor. Dirençli, tedaviye cevap veriyor. Çok güçlü bir insan. Zannediyorum 2 gün içinde taburcu edip evine göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Özsezin açıklama
-Kaan Cüreklibatır ile röp
-Betül Cüreklibatır ile röp
-Hayati Arkaz ile röp
-Hastaneden görüntü
-Detaylar

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