Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı

CUMHURİYET tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan -2019 Tatbikatı, 103 geminin katılımıyla başladı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan -2019 Tatbikatı, bu sabah başladı. Tatbikata 13 fırkateyn, 6 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 gemiyle, ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT (Su Altı Taarruz), SAS (Su Altı Savunma) görev timleri, amfibi deniz piyade taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botları katıldı.Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda ve Deniz Kuvvetleri'nin, gemi uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği tatbikatın Akdeniz kısmına Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan 5 fırkateyn, 4 hücümbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi, 3 yardımcı sınıf gemisi, SAT, SAS amfibi timleri katıldı. Gemiler, tatbikat için bugün saat 05.00'ten itibaren limandan ayrılmaya başladı. Aksaz Körfezi'ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. Akdeniz sularında ilerleyen Anamur fırketeyni, mayın taraması seyrine devam etti. Bu sırada terör unsuru bir bot fırkateynlere doğru ilerledi. Fırkateynden uyarı yapılarak bot hafif makineli silahlarla etkisiz hale getirildi. Güvenlik sahasına giren terör unsuru bir helikopter de yakın hava savunma silahıyla etkisiz hale getirildi.Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilen tatbikat devam ediyor.

SAT VE SAS'LARDAN 'ÇIKARMA HAREKATI'



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca cumhuriyet tarihinde ilk kez 103 gemi ile 27 Şubat ile 8 Mart günleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirilecek 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı' başladı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan tatbikat çerçevesinde; 4 fırkateyn, 1 korvet, 5 hücumbot sabah erken saatlerde Kuzey Ege'ye doğru çıkarıldı. Tatbikatta Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri SAT ve SAS'lar ile deniz piyadeleri de 'çıkarma harekatı' düzenleyecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca tam savaş kapasitesi ve tüm vurucu güç ile 3 denizde birden tatbikata başlandı. Cumhuriyet tarihinin şimdiye kadarki en büyük deniz tatbikatı olan faaliyet, 8 Mart'a kadar sürecek. 'Mavi Vatan Tatbikatı', Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilecek. Tatbikatta dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri kullanılacak. Bu çerçevede; tatbikatta 13 fırkateyn, 9 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 gemi ile insansız hava araçları, Kara Kuvvetler Komutanlığı'nın taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botları kullanılacak. Tatbikata SAT ve SAS görev timleri ile amfibi ekibi de katılacak.



GEMİLER POYRAZ LİMANI'NDAN KALKTI



Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan 'Mavi Vatan Tatbikatı' çerçevesinde; 4 fırkateyn, 1 korvet ile 5 hücumbot sabah erken saatlerde Kuzey Ege'ye doğru çıktı. Tatbikatta Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri SAT ve SAS'lar ile deniz piyadeleri de 'çıkarma harekatı' düzenleyecek. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, 'TCG Kemal Reis Firkateyni'nden tatbikatı yönetecek.



SENORYA GEREĞİ DÜŞMANLAR BİRLİKLERİ TESLİM ALACAK



Tatbikat çerçevesinde, senaryo gereği gemilerin seyri sırasında düşman, kara birliklerini teslim alacak. Tatbikatta, deniz kuvvetlerinin envanterine katılan insansız hava aracı 'Bayraktar' da kullanılacak. Deniz, hava ve kara güçlerinin koordinasyonu, ortak harekat yetenekleri denenecek. Tatbikat arasında temel deniz harekat bilgilerine yönelik su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri verilecek. Ayrıca yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterlerinin kullanımıyla ortak eğitimler de verilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kıyı birliklerince ise görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

Bugünkü seyirde çeşitli tatbikatlar düzenlenecek, yarın da fiili atışlar yapılacak.



TERÖR SALDIRILARINA KARŞI TATBİKAT



Cumhuriyet tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı' kapsamında, senaryo gereği savaş gemileri, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan ayrıldıktan sonra 2 terörist botu, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da bulunduğu 'TCG Kemal Reis'e doğru yaklaştı. Anonslarla uyarılar yapılırken, botlar, gemi çevresinde dolaştı. Teröristlerin bulunduğu botlar, daha sonra 'TCG Oruçreis' gemisine yaklaştı. 'Oruçreis'ten de anonslarla botların gemiye yaklaşmaması için sözlü uyarılar yapıldı. Teröristler, botlarla yaklaşmaya devam edince önce gemiden makineli tüfeklerle uyarı ateşi açıldı ardından toplarla atış yapılarak, botlar imha edildi.



Senaryo gereği daha sonra Körfez ilçesi açıklarında, içinde teröristlerin bulunduğu 'A-B 212' tipi helikopter yaklaştı. Helikoptere de uyarı anonsları yapıldı. 'TCG Oruçreis' çevresinde dönmeye devam eden helikopter, 25 milimetre top atışıyla imha edildi.



GEMİLER MAYINLI ALANDAN GEÇTİ



Gemiler, daha sonra Karamürsel açıklarında, mayınlarla döşenmiş alandan tarama yaparak ve hız düşürerek geçti. 'TCG Oruçreis' ve 'TCG Barbaros' gemileriyle 'TCG Kemalreis'te bulunan Donanma Komutanı Koramiral Ercümet Tatlıoğlu selamlandı.