CUMHURİYET GAZETESİNİN TUTUKLU YAZAR VE YÖNETİCİLERİNİN AİLELERİNDEN SİLİVRİ'DE AÇIKLAMA

* Musa Kart'ın eşi Sevinç Kart,

"Onlar dava açılmadan kamuoyu vicdanında aklandılar. Maalesef ki demokrasi istemenin bedeli bu ülkede çok ağır"

"İddianame biran önce yazılmalıdır. Bizler yakınlarımızı tanıyor ve biliyoruz. Onlara buradan sesleniyoruz; Bizler, sizlerle gurur duyuyoruz"

Haber-Kamera: İstanbul

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yönetici ve yazarlarının aileleri Silivri Meydanı'nda bir araya gelip basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı karikatürist Musa Kart'ın eşi Sevinç Kart okudu.

Sevinç Kart, "İnsan haklarının, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin hakim kılındığı bir 2017'ye girmek istiyoruz. Bunu tüm toplum için diliyoruz. Biz hayatlarının demokrasi arayışına adamış eşlerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin suçsuz olduğunu biliyoruz ve 78 milyona onların arkasında olduğumuzu haykırmak istiyoruz. Onlar dava açılmadan kamuoyu vicdanında aklandılar. Maalesef ki demokrasi istemenin bedeli bu ülkede çok ağır" ifadesini kullandı.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

"Tutuksuz yargılama bir haktır ve gazetecilik suç değildir" diyen Sevinç Kart, "İddianame biran önce yazılmalıdır. Bizler yakınlarımızı tanıyor ve biliyoruz. Onlara buradan sesleniyoruz; Bizler, sizlerle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tutuklu yakınlarından görüntü

-Sevinç Kart'ın açıklaması

-Genel ve detaylar