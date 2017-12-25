Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul   Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tahliye taleplerini reddetti....

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul  
Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tahliye taleplerini reddetti. Sanık avukatlarının reddi hakim taleplerini değerlendirmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın 9 Mart tarihinde Silivri'de görülmesine karar verdi. 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. celsesi sona erdi. Mahkeme ara kararını açıklarken, gazetecileri ve izleyicileri salona almadı. 

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Kararda, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddine karar verildi. 

ÜYE HAKİM; ŞIK ATALAY VE SABUNCU'NUN TAHLİYESİ YÖNÜNDE KARAR VERDİ
Karar oy çokluğuyla alındı. Bir üye hakim, sanıklar; Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın delil karartma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliyeleri yönünde oy kulandı.  

REDDİ HAKİM TALEBİ ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin de gerekçeleriyle birlikte dosyaya sunulmasıyla birlikte bir üst mahkeme olan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

DURUŞMA SİLİVRİ'YE ALINDI
Heyet; yargılamanın düzeni, seyirci müdahalesi, sayının çokluğu ve güvenlik gerekçesiyle duruşmanın 9 Mart'ta Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,