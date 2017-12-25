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CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA AVUKATLAR HEYETİN ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, Avukatlar, Ahmet Şık'ın duruşmaya alınmaması kararının mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği şüphesine yol açtığı iddiasıyla...

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA AVUKATLAR HEYETİN ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, Avukatlar, Ahmet Şık'ın duruşmaya alınmaması kararının mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği şüphesine yol açtığı iddiasıyla mahkemenin 3 üyesinin de davadan çekilmesini talep etti. Mahkeme heyeti reddi hakim talebinin ciddi bir talep olduğunu ve değerlendirileceğini açıkladı. Bu nedenle duruşmada tanık dinlenmesine ara verildi. Savcıya görüşü soruldu. 

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ 
Savcı, avukatların reddi hakim talebinin reddedilmesini talep etti. Savcı ayrıca, bir önceki ara karardaki koşulların ortadan kalkmadığı için tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
Sanık ve avukatlarının tutukluluk durumlarına ilişkin beyanları alınıyor.
Söz alan tutuklu sanık Murat Sabuncu, Ahmet Şık'ın savunmasını yapamadığı ve aşağıda bekletildiğini bu nedenle kendisinin de savunma istemediğini ve aşağıda tutulan Ahmet Şık'ın yanına gitmek istediğini söyledi. Bu sözleri alkışlayanlar mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Duruşma devam ediyor.
 

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