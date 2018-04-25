CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA 9. DURUŞMA

*Duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın 9. duruşması başladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu katıldı. Tutuksuz sanıkların da hazır bulunduğu duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.





