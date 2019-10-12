Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zafer bizim olacaktır

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Barış Pınarı Harekatı devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır" dedi.

Kalın, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "Türkiye'nin mücadelesi sivillere yahut Kürtlere değil, terör örgütlerine karşıdır. Türkiye'yi sözde uyaran, kınayan ve yaptırımlarla tehdit edenlere hatırlatırız; koalisyonun operasyonlarında Rakka'da tahminen bin 600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil öldürüldü. Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır" ifadelerini kullandı.



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