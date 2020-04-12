Cumhurbaşkanlığı'ndan, sokağa çıkma yasağı uzar mı? sorusuna yanıt...

Ani olarak uygulanan ve halkı sokağa döken sokağa çıkma yasağının tartışmaları sürüyor. Bazı Bilim adamları sokağa çıkan 250 binden fazla kişinin virüsü bulaştırmış olabileceğini ifade ederken, vatandaşlar sokağa çıkma yasağının uzayıp uzamayacağı konusunda endişeleniyor. Tab bu sırada CNN Türk'te Hakan Çelik'e bağlanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaşanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Kalın, gerekli tedbirler alınacağını belirtti. Kalın, tekrar sokağa çıkma yasağı olabilir mi sorusuna ise havaların ısındığını ve haftasonları yaşanan kalabalıkları işaret ederek "Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir.

Olabilir tekrar olabilir. Bir şey söylemek için erken. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu" dedi.