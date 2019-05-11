Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Kamusal İletişimde Standartlar Çalıştayı'





CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kamusal İletişimde Standartlar, Entegrasyon ve Koordinasyon Çalıştayı'nda, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim planlaması ve kriz iletişiminde koordinasyon süreçleri masaya yatırıldı.

Çalıştaya bütün bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıkların basın ve halkla ilişkiler müşavirleri ve yetkilileri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, amaçlarının devletin sesini millete, milletin sesini de dünyaya duyurmak olduğunu ifade etti. Zor bir zamanda çetin bir coğrafyada bulunduklarını ve varlık mücadelesi verdiklerini söyleyen Altun, Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren etkin bir bölgesel güç haline dönüştüğünü belirtti. Altun, "Türkiye’nin bu bölgesel güç olma konumu, küresel anlamda masadaki ve sahadaki yerimizi de önemli oranda belirliyor. Türkiye aynı zamanda küresel bir güç olma arayışı içerisinde. Türkiye, giderek sertleşen bir mücadeleye ev sahipliği yapan küresel ortamda önemli fırsatlara da sahip. Her şeyden önce güçlü bir liderliğimiz var. Diğer yandan demokratik güçlü devlet konseptimiz ve bunun fiiliyatta bulduğu karşılık, önemli bir imkanımız durumunda. Diğer yandan yine milletimizin, halkımızın dinamizmi oldukça önemli. Diğer taraftan yine giderek büyüyen beşeri sermayemiz, genç nüfusumuz ve bütün kuşatılma çabalarına rağmen güçlü ekonomimiz önemli imkanlarımız arasında" dedi.

'KAMU İDARESİNDE İLETİŞİM STRATEJİK HALE GELDİ'

Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu imkanların kurumsallaştırılması noktasında son derece önemli bir adım olduğunu, yeni hükümet sistemi içerisinde hız ve performansın kamu idaresinde bir norm halini aldığını ifade etti. Böyle bir ortamda iletişim ve medya kavramlarının kamu idaresinde hiç olmadığı kadar stratejik bir hale geldiğine işaret eden Altun, yeni sistemde bu ihtiyaca binaen doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir İletişim Başkanlığı ihdas edildiğini hatırlattı. Altun, Başkanlığın temel fonksiyonlarının 'kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek', 'medya alanını düzenlemek', 'devlet ile halk arasındaki ilişkiyi ve bilgi akışını sağlıklı bir zeminde yürütmek', 'devletin söylem bütünlüğünü tesis etmek' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal iletişim standartlarının belirlemek' olduğunu belirtti.

'İLETİŞİM STANDARTLARININ BELİRLENMESİ HAYATİ BİR FONKSİYON'

Fahrettin Altun, çalıştayın kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim standartlarının belirlenmesi noktasında ortak aklın bir doğrudan uzantısı olarak değerlendirdiklerini vurgularken şöyle konuştu:

"Sadece kriz yönetimi değil, süreç yönetimi konusunda da kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim standartlarının belirlenmesi oldukça hayati bir fonksiyon. Bu çalıştayda son derece net amaçlarımız var. Her şeyden önce milletin, bayrağın, vatanın, devletin içeride ve dışarıda itibarının artırılmasına katkı sunmak istiyoruz. Diğer taraftan imkanlarımızın birleştirilmesi, seferber edilmesinin ortak iletişim hedeflerinin ve iletişim yapımının tesisi açısından bu çalıştayı çok önemli görüyoruz. Bu çerçevede iletişim yönetim standartlarının belirlenmesi oldukça kritik bir unsur. Bu çalıştaya yüklediğimiz hedeflerden biri de entegrasyonun sağlanması ve bu şekilde de verimin artırılması."

Altun, çalıştayın ulusal iletişim stratejisine dair bir politika belgesinin oluşturulması ve hayata geçirilmesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.



Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, ()