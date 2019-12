Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "İstanbul Boğazı trafiğini azaltacak ve güvenliğini artıracak stratejik ve çevreci bir proje olan Kanal İstanbul'a ilişkin son zamanlarda 'yaptırmayız' diyenler ve müteahhitleri tehdit etme cüretini gösterenler oldu. Kanal İstanbul projesine, İstanbul'un geleceği için, İstanbullular ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz" dedi.



Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin, her yıl firmaların ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri ciroyu esas alarak 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesini' açıklaması üzerine, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından listeye giren firmalar, 'Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde' ödüllendirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Burada bir konuşma yapan Fuat Oktay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla, 2003-2019 yılları arasında yaklaşık 160 milyar lira yatırım yaparak 853 bin konut ürettiklerini söyledi. Bu yılın ilk aylarında 50 bin konutluk bir projeyi başlattıklarını hatırlatan Oktay, "Milletimizin 650 bin gibi bir taleple bu projeye gösterdiği yoğun ilgi, yaptığımız işin doğruluğunu işaret etmişti. Bunun üzerine hemen hazırlıklarımızı tamamlayıp, yıl bitmeden yeni bir sosyal konut projesinin müjdesini daha paylaştık. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 100 bin Sosyal Konut Projesi için talep başvurusu şu anda 500 bini bulmuş durumda. Gelir seviyesinden bağımsız olarak tüm vatandaşlarımız için her açıdan güvenli evleri ve insan onuruna uygun mahalle ortamlarını hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah, milletimizin konut talebi tam anlamıyla karşılanana kadar her yıl 100 bin konutluk dilimler halinde bu projeyi sürdüreceğiz. Gerekirse yıllık konut sayısını artırmayı da düşünebiliriz. En geç 1,5-2 yıl içerisinde teslimini sağlayacak şekilde, sosyal konut projelerini 81 ilimizin tamamında hayata geçireceğiz. Yapacağımız yeni projeleri özellikle yatay mimari, yeşil alan ve sosyal-kültürel tesis bütünlüğü içinde inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.



'ÇOK DAHA BÜYÜK HEDEFLERE YÜRÜYECEĞİZ'

Türk müteahhitlerin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 adet projeye imza attığı bilgisini paylaşan Oktay, "İnşaat sektörünün küresel büyüklüğü 2018 yılında 482 milyar dolar seviyesinde olup, Türk müteahhitlerinin güçlerini halen koruyor olmaları takdire şayandır. Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' sıralamasında, son 10 yıldır, Çin'in ardından ikinci sırada yer alarak 44 firma ile yerimizi koruyoruz. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Orta Doğu'da yüzde 9,7'den yüzde 10,4'e yükselirken, Avrupa'da ise yüzde 7'ye ulaşmış durumdadır. Dünyadaki toplam müteahhitlik pazarından yüzde 4,6 oranında pay alan firmalarımızın, aslında çok daha büyük potansiyele sahip olduğunun da bilincindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönem sizlerle birlikte çok daha büyük hedeflere yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.



'BAŞLAYACAK VE BİTİRECEĞİZ'

Kanal İstanbul projesine de değinen Oktay, "Yapılaşma anlamında yurt içinde önceliğimiz, yatay mimariyle inşa edilmiş, geniş yeşil alanları olan ve her türlü sosyal, kültürel, insani altyapıya sahip projelerdir. Ayrıca Kanal İstanbul gibi tarihi nitelikte büyük projeler de, sizler gibi azim ve kararlılıkla çalışan müteahhitlerimizin emeğiyle yükselmeye devam edecektir. İstanbul Boğazı trafiğini azaltacak ve güvenliğini artıracak stratejik ve çevreci bir proje olan Kanal İstanbul'a ilişkin son zamanlarda 'yaptırmayız' diyenler ve müteahhitleri tehdit etme cüretini gösterenler oldu. Bunlar, Marmaray'a, Osman Gazi Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıkmıştı. Hamdolsun hepsini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. İstemezükçülere rağmen hepsini tamamladık. Kanal İstanbul projesine de İstanbul'un geleceği için, İstanbullular ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz. İnşaat sektörünün babayiğitleri olan siz tecrübeli ve dirayetli müteahhitlerimizin de boş tehditlere aldırış etmeyeceğinden zerre şüphemiz bulunmamaktadır. Türkiye'ye daha nice büyük projeler kazandırarak tarihe imza atmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Ayrıca törende konuşan Bakan Pekcan, inşaat sektörünün, gerek büyümeye ve istihdama gerekse yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında mal ve hizmet ihracatına çok önemli katkı sağladığının altını çizerek, Bakanlık olarak, sektörün özellikle yurt dışı projelerde daha ileri seviyelere ulaşması için gerekli tüm adımları atma noktasında kararlı olduklarını söyledi. Müteahhitlik sektörünün girişimciliği ve hızlı hareket kabiliyeti sayesinde, dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, bugün küresel bir oyuncu konumunda olduğunu vurgulayarak, "Kasım ayı sonu itibarıyla, firmalarımızın yurt dışında üstlendiği projelerin toplam tutarı 395 milyar dolara ulaşmıştır. İnşallah yıl sonuna kadar 400 milyar doları göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Pekcan, son birkaç yılın, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar ve bölgede yaşanan siyasi sıkıntılar nedeniyle hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisi için çok zor geçtiğini ifade ederek, "Bütün bu zorluklara rağmen müteahhitlerimiz 2018 yılında, 21 milyar dolarlık yeni proje üstlenmiştir. Orta Doğu'daki gelişmeler 3 milyar dolarlık kayba neden oldu. Bu seneyi de 18-19 milyar dolar civarında kapatmayı hedefliyoruz. Geleneksel pazarlarımızdaki konjonktürün değişmesiyle birlikte, erişim sağladığımız yeni pazarlarda üstlenilecek projelerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde sektörün başarılarına devam edeceğine ve yıllık 20-25 milyar dolarlara tekrar ulaşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



'ULUSLARARASI ARENADA RAKİP DEĞİL, EKİP OLMANIZI BEKLİYORUZ'

Bakan Pekcan, önümüzdeki dönemde, Bakanlık olarak sektörün yurt dışında tanıtımına ve yeni pazar arayışlarına yönelik çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini belirterek, sektörün yurt dışındaki gücünü ve marka değerini yükseltmek için firmaların, yurt dışında sadece müteahhit olarak değil, yatırımcı olarak da daha önemli roller üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Pekcan, Eximbank'ın kredilerini daha ulaşılabilir hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, "En son teminat mektuplarının elektronik ortamda verilebilmesini sağladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de müteahhitlerimizin yurt dışı ihalelerde teminat mektuplarında Eximbank üzerinden destek vermeyi hedefliyoruz. Türk müteahhitlik firmalarının uluslararası arenada gösterdiği bu büyük başarılardan çok memnunuz. Ne olur uluslararası arenada birbiriniz ile rekabeti bırakın. Sizlerden uluslararası arenada rakip değil, ekip olmanızı bekliyoruz. Biz Bakanlık olarak sektörün her zaman arkasında olacağız" şeklinde konuştu.



44 FİRMAYA ÖDÜL

Törende, 2019 yılı yurt dışı faaliyetleri dolayısıyla 44 firma ödül aldı. Rönesans, Limak, Tekfen, TAV, Yapı Merkezi, Ant Yapı, Enka, Alarko, Gama, Çalık Enerji, Mapa, Gülermak, Nurol, Onur, Doğuş, Ic İçtaş, Yüksel, Kuzu, Dekinsan, Kolin, Esta, Taca, Yenigün, Eser, Kayı, Ad Konut, Gap, Anel, AE Arma-elektropanç, STFA, Tepe, Summa, Gürbağ, Nata, İlk, Cengiz, Üstay, Kur, Polat Yol, Özkar, Zafer, Özgün Yapı, Makyol, MBD temsilcileri, ödüllerini Fuat Oktay'ın elinden aldı.

Görüntü dökümü:

- Oktay'ın konuşması

- Bakan Pekcan'ın konuşması

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()