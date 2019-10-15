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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Akar'ı ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü.

GÜNDEM 15.10.2019, 00:16 15.10.2019, 00:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Akar'ı ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyarette Bakan Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu" denildi.
Haber: ANKARA,()

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