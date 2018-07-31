Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden fotoğraf
-Görüntü takip ediliyor
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden fotoğraf -Görüntü takip ediliyor ANKARA ()
31 Temmuz 2018 Salı 13:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden fotoğraf
-Görüntü takip ediliyor
ANKARA ()
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