Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselen iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselen iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselerek tüm Türkiye'yi gururlandıran @FBBasketbol ve @AnadoluEfesSK takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, dörtlü finalde iki takımımıza da başarılar diliyorum. Dörtlü final ilk maçında iyi olan kazansın!”

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328