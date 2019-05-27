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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE İFTAR YAPTI(3)

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde, yer sofrasında iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE İFTAR YAPTI(3)

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde, yer sofrasında iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıttı.  Bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına oturan Erdoğan, orucunu burada açtı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, iftar yaptığı kişilerin yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan daha sonra sahildeki vatandaşlarla çay içip onlarla sohbet etti.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın gelişi
-Vatandaşlarla sohbeti 
-İftar sofrasına oturması
-Vatandaşlarla çay içmesi
-Yakınlarıyla telefonla görüşmesi

 


 

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