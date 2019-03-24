Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA BAHÇELİ, ÇİLLER VE AĞAR İLE BİRARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldi
24 Mart 2019 Pazar 15:48
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