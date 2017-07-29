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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR(EK GÖRÜNTÜLERLE)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi eşi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlunun düğün...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR(EK GÖRÜNTÜLERLE)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi eşi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlunun düğün töreninde nikah şahitliği yaptı. Ömer Şefkatlioğlu ile Merve Cennetkuşu çiftinin İstanbulBüyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'ndeki düğün törenine katılan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde buludu. 

Basına kapalı gerçekleştirilen düğün töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Valisi Vasip Şahin nikah şahitliği yaptı. Çiftin nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıKadir Topbaş kıydı. 

Görüntü Dökümü: 
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- Havada ve denizdeki önlemler
- Özel harekatın çatıdaki önlemi
- Cumhurbaşkanının çıkışı
- Bekleyen vatandaşlar
- Bekleyen gelin ve damat ile röp 
- Genel ve Detaylar

EK GÖRÜNTÜLER
-Erdoğan ve Davutoğlu'nun birlikte gelişi
-Vatandaşlarla tokalaşmaları
-Erdoğanla fotoğraf çekitrenler
-Erdoğan'ın rabia işareti yapması
-Erdoğan ve Davutoğlu'nun aynı masada görüntüsü
-Nikah töreninden görüntü 
-Genel ve detaylar 
 

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