CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜRETEN EKONOMİ YOK DİYENLER ELİNİZE DİLİNİZE DURSUN 

* Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Düşünün 23,5 milyar dolar. 2013 senesine geldik IMF borç kaldı mı? Sıfırladık. Değil mi? Üreten ekonomi yok diyenler elinize dilinize dursun"

"Üreten ekonomi olmasaydı sen IMF'ye olan bu borcu sıfırlayabilir miydin? Bugün ekonomi kötü diyenler işte alın size bir rakam. Bu kadar basit."

Haber - Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "Bugün Fırat Kalkanı harekatında Afrin'de işte bunlarla beraber hamdolsun bu mücadeleyi kazandık. Şu an itibariyle bakınız Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu teröristlerle mücadeleyi işte bunlarla yapıyoruz. Bu mücadeleyi burada Afrin'de bu kararlılıkla yürüten Mehmetimiz bu imkanlarla güç buldu, kuvvet buldu. Bu zafere hamdolsun ulaştılar. Yeter mi? Yetmez. Daha yapacağımız işler var. Kardeşlerim bütün bunların yanında göreve geldik. Bizim IMF'ye olan borcumuz neydi? Düşünün 23,5 milyar dolar. 2013 senesine geldik IMF borç kaldı mı? Sıfırladık. Değil mi? Üreten ekonomi yok diyenler elinize dilinize dursun. Üreten ekonomi olmasaydı sen IMF'ye olan bu borcu sıfırlayabilir miydin? Bugün ekonomi kötü diyenler işte alın size bir rakam. Bu kadar basit. Merkez bankasının döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Ama şimdi 120 milyar dolara ulaştı. Nereden nereye. Çalışıyoruz ya. Bay Kemal çalışta senin olsun. Ama olmaz. Şimdi Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Nerede bunlar? Cebinde mi? Neyi dağıtıyorsun? Bunlar hep böyle zaten hayatları boyunca dağıttılar. Kimi ? Kendilerini dağıttılar kendilerini. Halkımıza verdikleri birşey var mı? Yok. Bugün var mı? Yine yok. Ama yalanın bedeli var mı? Yok. Bunlarda akşam yalan sabah yalan. Hep böyle gidiyorlar. Ama bununla da bir yere varmak mümkün değil" dedi.

"ORAYA BAY KEMAL 'GELMEM' DİYOR"

Kongre yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine bir vatadaşın seslenmesi üzerine, "Nereye? Ankara'ya. Seve seve kapım açık. Oraya Bay Kemal gelmem diyor. Gelmezse gelmesin. Ama size kapı açık. Çünkü orası cumhurun evi, halkın evi, şahsi mülküm değil. Sizin sizin. Orası milletin evi. Milletin evine tabi ki millet gelecek. Bizde sizleri orada misafir edeceğiz. Arkadaşlarım sizi bütün külliyede gezdirecekler. Bu milletin iftihar edilecek nasıl bir yeri varmış bunu görmüş olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"İNLERİNE GİRECEĞİZ DEDİM. GİRDİK Mİ? SİHA'LARLA, İHA'LARLA GİRDİK"

Erdoğan, "Bayrağımızın rengi; şehidimizin kanı. Hilal; bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız; şehidimizin ta kendisi. Her şehit, unutmayın bir yıldızdır. Tek vatan. 780 bin kilometrekare ile tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Çok uğraştılar. PKK, çok uğraştı. Ne oldu? Ne dedim? Hatırlayın o günleri, 'İnlerine gireceğiz' dedim. Girdik mi? SİHA'larla girdik, İHA'larla girdik, F16'larla girdik. Ve evet, kuyruklarını bacaklarının arasına sokup kaçtılar. Nereye? Suriye'ye kaçtılar. Fırat Kalkanı'nda yakaladık, Afrin'de yakaladık. Yerlerin altında gördünüz değil mi o hazırladıkları tünelleri? Oralarda vurduk. Cudi' de vurduk, Gabar'da vurduk, Tendürek'te vurduk, Bestler Deresi'nde vurduk. Vuracağız, vurmaya devam edeceğiz. FETÖ o da kaçtı. Nereye kaçtı? Dünyanın değişik ülkelerine. Kosova'da yakaladık. 6 tanesini aldık, geldik şimdi buradalar. Bitmedi Gabon'a gittiler. Gabon'dan 3 tanesini aldık geldik. Şu ana kadar 80 tanesini FETÖ'nün yurt dışından aldık, geldik. Onları da kovalayacağız. Pensilvanya'daki, sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala" diye konuştu.

15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI

"Biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız. Biz ölürsek, burada öleceğiz" diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi birileri bize güya dostluk adına 'Ben sizi buradan Rodos'a götürebilirim' dedi. Dedim ki; 'Hayır.' Bize bu topraklarda ölmek yaraşır. Hemen uçağa geçelim, nereye gideceğimi uçakta söyleyeceğim. Bindik uçağa, son ana kadar pilot nereye gideceğimizi bilmiyordu. Son anda dedim ki; İstanbul. İstanbul'a geldik hamdolsun binler, on binler İstanbul'da bizi bekliyordu. F16' lar üzerimizdeydi, helikopterler üzerimizdeydi. Ne oldu? Biz 'La Galibe İllallah' dedik. 'Allah'tan başka galip yoktur' dedik, rabbime sığındık işi bitirdik. Bir de biliyorsunuz, Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu ve 2 bini aşkın gazimiz oldu. Şehitlerimiz cennette, onları inşallah aileleriyle peygamberimize en yakın makamda rabbim misafir ediyor. Rabbim bizlere de inşallah o makamı nasip etsin. Biliyorsunuz, şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDEN BAŞKA DEVLETİMİZ YOK"

Erdoğan, " "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Bunu koruyacağız. Bunu yapmak için ne yapacağız? Birbirimizi çok seveceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız mesele bu. Bunu yaptığımız zaman yıkılır mıyız? Maltepe Belediyesi bizdeydi. Bir yanlışlık oldu. Şimdi Mart'ta Maltepe'yi yeniden almaya hazır mıyız? Buna var mıyız ? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim bütün şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Maltepe'yi hatırlatıyor" şeklinde konuşmasını tamamladı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Genel ve detaylar



15.04.2018 - 15.33 Haber Kodu : 180415071

15.04.2018 - 15,35 Haber Kodu : 180415072