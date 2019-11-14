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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE’YE DÖNDÜ
Haber: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinin ardından ABD’den Türkiye’ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde saat 14.50’de...
GÜNDEM 14.11.2019, 15:27
Haber: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinin ardından ABD’den Türkiye’ye döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde saat 14.50’de indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karşıladı. Erdoğan, buradan Üsküdar Kısıklı’daki konutuna geçti.
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