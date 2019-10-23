Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş heyetini kabul etti

ANKARA,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu.