Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Gannuşi'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Haber: Ankara, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Haber: Ankara, ()
09 Şubat 2017 Perşembe 20:40
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Haber: Ankara, ()
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