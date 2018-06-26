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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRUMP İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı  Donald Trump arasında...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRUMP İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı 
Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
ABD Başkanı Sayın Trump, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza tebriklerini ve başarı dileklerini iletmiştir. İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi de vurgulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etmişlerdir.


 

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