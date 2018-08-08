Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
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