CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TERSANE İSTANBUL TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI 

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul temel atma törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın konuşması sırasında gelen bir telefon üzerine salondan çıktı. Erdoğan 8 dakika sonra salona geri geldi. Erdoğan konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığında salondan bulunanlar tezahüratlarla karşıladı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmasının başında çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Cami altında 6 yıl top oynadım. Gençliğim burada geçti. Binali Bey'in de gençliği burada geçti" dedi.

"İLK DEFA BİR KADIN MÜZESİNİ BURADA İNŞA ETMİŞ OLACAĞIZ"

Erdoğan, "Türkiye'nin çok önemli 3 müzesi burada inşa edilecek. Sadberk Hanım Müzesi bu tesislere taşınacak. Bunun için Koç ailesine teşekkür ederim. Kadın müzesi, ilk defa bir kadın müzesini burada inşa etmiş olacağız ve burada Türk İslam Eserleri müzesi kurulacağız" dedi.

"60 BİN İNSANIMIZA İSTİHDAM SAĞLAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayında ilk bölümünü açmış olacağız. İşletme süresi 45+4 yıl, 49 yıl, inşasıyla beraber. İhale bedeli 1 milyar 429 milyon lira olan Tersane İstanbul projesinden devlet sadece kira bedeli olarak toplam 1 milyar 346 milyon dolar ve KDV bedeli elde edecektir. Bunun yanında projenin Haliç ve İstanbul için oluşturacağı katma değer ile ülkemize kazancı daha da artacaktır. Toplam 15 bin, dolaylı 45 bin olmak üzere 60 bin insanımıza istihdam sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"BURAYA YILDA ORTALAMA YERLİ-YABANCI 30 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"

Erdoğan, "Projede, tarihi ve tescilli yapılarla ilgili süreçte büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Sit alanının tarihi değeri korunarak, kentsel dönüşüm, sosyal dönüşüm ve ekonomik dönüşüm bir arada gerçekleştiriliyor. İnşallah buraya yılda ortalama yerli-yabancı 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Proje İstanbul'umuzun marka değerini arıtmakla kalmayacak inşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır. Böylece Haliç tamamlanınca Avrupa'nın en büyük bilim merkezi olacak, bölgenin güzelliğine güzellik katacak bir projeye kavuşacaktır" dedi.

"NEREDE HAYIRLI BİR İŞ VAR KARŞISINDA CHP'Yİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Erdoğan, "Haliç'in ne yazık ki çilesi çok. Bu çile bu eserle çok farklı bir dönüşümü yaşıyor. Bu projenin ilk gündeme geldiğinde beri neler yaşadığını, nelere maruz kaldığını her halde tam bilmiyorsunuz diye düşünüyorum. Kısa bir özetleme yapayım. Bunun ihalesini yaklaşık 6 sene önce, 2 Temmuz 2013'de, yer tahsisini 8 Kasım 2013'de yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl içerisinde bitirip milletimizin hizmetine sunmaktı. Ancak başını CHP çektiği, aynı zihniyete mensup odalarının da destek verdiği engellemelerin sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadık. CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdıklarımız gibi bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde de yaptılar, aynı şeyi Harbiye kongre merkezinde de yaptılar. Çünkü bunları işi hep engellemek. Nerede hayırlı bir iş var karşısında CHP'yi görürsünüz. Yalan yanlış bilgilerle, aslı astarı olmayan iddialarla o günden bu güne kadar projeye mani olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul'un duvarlarını 'zulüm 1453'de başladı' sloganıyla kirletenler sanki kendi yandaşları değilmiş gibi, bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu anda bulunduğumuz mekan İstanbul'un fethinde kadırgaların Haliç'e indiği mekandır. Nereden, nereye. Bir zihniyet neyi iddia ediyor, biz ise neyi iddia ediyoruz. Biz şimdi ecdadımızın kadırgaları indirdiği bu mahalde hamdolsun Tersane İstanbul'u yeniden inşa ediyoruz. Tüm gayretlerine rağmen bir kez daha hedeflerine ulaşamadılar. Fakat şehrimize ve milletimize yaklaşık 6 senede kaybettirdiler. Aynısını AKM'de de yaptılar. Aynı şeyi biz orada da yaşadık. Ama isteseler de, istemeseler de, Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini bir opera binası olarak attı. Şimdi de buranın temelini atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Kültür Merkezi'ni biz inşallah açılışını yaptığımızda, biz onlara 'niye geldiniz' demeyeceğiz, 'hoş geldiniz' diyeceğiz. Çünkü bizim anlayışımız bu" dedi.

"İZMİR'İ DE ALALIM, ORAYI DA PIRIL PIRIL BİR HALE GETİRELİM İSTİYORUZ"

Erdoğan, "Şimdi İzmir'in körfezine bakın. Körfez kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse, İzmir körfezinin hali bu. İşte onun için belediyecilik AK Parti'nin işidir diyoruz. İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl bir hale getirelim istiyoruz. şayet biz muhalefete göre politikalarımızı belirleseydik emin olun hale Haliç, kire, bataklığa, kötü kokulara mahkum olurdu. Şayet bunlara göre kendimizi konumlandırsaydık, bugün İstanbul'da hala çöp dağları altında insanlarımız, Ümraniye'de olduğu gibi ölüyor olacaktı. Şayet bunların dediklerine göre hareket etseydik ne Avrasya Tüneli, ne Marmaray olurdu. Şimdi boğazın üzerinde 3 katlı bir tüneli de inşa edeceğiz. Ne Bolu Tüneli, ne Ovit Tüneli olurdu. Şayet biz o meslek odalarının baskılarına boyun eğseydik bugün İstanbul hale '3 Ç' yani çöp, çukur ve çamur ile, '3 Y' yani yokluk, yolsuzluk ve yasaklara esir olurduk. Şayet biz CHP'nin eleştirilerine prim verseydik, bugün ülkemiz hala IMF'nin kapısında tefecilere el açıyor olacaktı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek belediye başkanlığımız döneminde, gerekse Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde bu kifayetsizleri asla dikkate almadık. Hiçbir zaman karşımızdakilerin çapsızlığı, basiretsizliği, vizyonsuzluğunun bizim istikametimizi belirlemesine müsaade etmedik. Ülkemizin ihtiyaçları, milletimizin talepleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yaptık ve onları tek tek hayata geçirdik" dedi.

"HALİÇ-KEMERBURGAZ-KARADENİZ SAHİLİ DEKOVİL RAYLI SİSTEM HATTI"

Erdoğan, "Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz. Haliç bölgesinde aynı zamanda, kuş parkı, doğa parkı ve açık hayvanat bahçesi yapacağız. Karaköy'de Sünnet Köprüsü'ne kadar uzanan 7 kilometrelik Haliç kıyısında yaya erişimini kolaylaştıran yeni bir proje planlıyoruz. Proje kapsamında bölgeye yeni yeşil alanlar, teknopark ve 7.5 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan 14 yeni su arıtma tesisi yapılacağını belirtti.

"SAHİLİ KAPATMAK YOK. KAPATIRSANIZ HEMEN ÇİTLERİNİ SÖKER ATARIZ"

Törende konuşan Binali Yıldırım da yeşil alanların, tarihi değerlerin korunacağını belirterek, "Tersanenin alameti farikası olan büyük vinçler örnek olarak bulunacak. Bunun yanında Çorlulu Ali Paşa Cami, hamamı, şadırvanı, idari binası gibi tarihi değeri olan eserle ihya edilecek" dedi.

Yıldırım, "Tüm Haliç kıyılarını 'Yeşil Ağ' projemiz çerçevesinden kesintisiz olarak yayalara, İstanbullulara açacağız. Diyelim ki Karaköy'den çıkacak, Şişhane, Kasımpaşa, Hasköy, Sadabat, dönecek Eminönü'ne kadar tüm sahil kesintisiz İstanbulluların emrinde olacak. Sizin projede de öncelik sahil vatandaşların, sahili kapatmak yok. Kapatırsanız hemen çitlerini söker atarız" diye konuştu.



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