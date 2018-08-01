 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya biz pek pirim vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin soruya  "Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya biz pek pirim vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin soruya  "Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz pek pirim vermeyiz" dedi. 


AK Parti'den 23. Dönem Niğde Milletvekilliği yapan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden İsmail Göksel için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri ile Göksel'in yakınları ve ailesi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakkari' de Astsubay eşinin ziyaretten dönerken yola tuzaklanan bombanın patlaması sonucu  Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Bizim için katlanılması zor bir netice oldu. Gerek Nurcan kızımız gerek yavrusu, bu terörün tanımını çok açık ve net yapıyor aslında. Cenaze namazına katılacağız. Terör örgütünün yanında olan, onlarla beraber olan, gerek içerde gerek dışarda gerek siyasi gerek gayri siyasi tüm bu odaklara herhalde bundan daha güzel bir tanım olmaz. Çok açık ve net herşeyi ortaya koyuyor. Genç 26 yaşındaki annenin ve 11 aylık yavrunun onlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel cevaptır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: "Her şeyi bildiride söyledik. Bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye birşey kazandırmaz. Kore'de onlarla beraber olduk. Onlarla birlikte birçok müdahaleyi verdik. Ve bu mücadeleyi birlikte öğrendik. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz pek pirim vermeyiz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve biz kendileriyle ikili olarak görüştük. Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklarla en ufak bir sorunu yoktur. ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanmasını kabul etmek mümkün değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cenaze töreni
-Cumhurbaşkanının açıklamaları

Haber-Kamera:Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA ,()
 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar