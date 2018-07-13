Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı ve kabine üyeleriyle Cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinine üyeleriyle gerçekleştirecekleri ilk toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisinde Cuma namazı kıldı. Namaza TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yeni kabinenin tüm üyeleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.
Polis ekipleri cami etrafında geniş güvenlik tedbirleri aldı. Erdoğan ve beraberindekiler Cuma namazı sonrası Ulus’taki Birinci Meclis Binası’nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1’nci Toplantısı Açılış Töreni’ne katılacak.
Görüntü Dökümü:
_Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların camiye gelişi
_Vatandaşların yoğun ilgisi
_Polis tedbirleri
_Detaylar
Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-