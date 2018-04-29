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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TAM BİR KIRILMA NOKTASINDAYIZ (1)

  Haber-Kamera: İhsan YALÇIN-Harun UYANIK/İSTANBUL Cumhurbaşkanı  ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Tam bir kırılma noktasındayız. Zira Türkiye Cumhurbaşkanlı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir....

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TAM BİR KIRILMA NOKTASINDAYIZ (1)

 

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN-Harun UYANIK/İSTANBUL
Cumhurbaşkanı  ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Tam bir kırılma noktasındayız. Zira Türkiye Cumhurbaşkanlı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Bu nokta Türkiyenin ileri atılım noktası olacaktır" dedi.
Partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Erdoğan, kendisini bekleyen partililere otobüs üzerinden hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi başarılı şekilde sürdürüyoruz. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Kandil'de Bestler Deresi'nde mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın içerde Cudi'de Gabar'da aynı şekilde teröristler etksiz hale getiriliyor. Mehmetçiğimiz aldığımız ilhamla yola kararlı yürüyor."

"CUDİ'DE F16 OLDUK. GABAR'DA F16 OLDUK"
"Rehavet yok. Heyecan var" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu heyecanla tüm Türkiye'yi gençliği ayağa kaldıracaksınız. Rehavet yok. 'Nasıl olsa Cumhurbaşkanımız koşuyor, Başbakanımız koşuyor bakanlarımız koşuyor, yeter". Yok. Ne diyor rabbimiz 'ancak çalıştığınızın karşılığı vardır'. Gençler biz 780 bin kilometre kareye nereden geldik biliyor musunuz? Ah ah 15 milyon kilometrekareden 780 bin kilometre kareye indik. Nereden nereye. Şimdi bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz. Böldürmedik, böldürmeyeceğiz. Cudi'de F16 olduk. Gabar'da F16 olduk. Tendürek'te F16 olduk. Yeri geldik SİHA olduk bunlarla tepelerine indik. Ve burada kararlılığımızı koruyacağız. Çünkü biz bu ülkede şunu bilin 81 milyona aşığız. Biz de ayrım yok. Biz bu milletin dertlisiyiz. İnşallah gelecek daha iyi olacak."


Görüntü Dökümü:
-Erdoğan'ın konuşması
-Detaylar

29.04.2018 - 12.16 Haber Kodu : 180429039

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