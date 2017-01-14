CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SİYASETÇİNİN AĞZINA YAKIŞMAYACAK İFADELER İLE ENGELLENMENİN GAYRETİ İÇİNDELER - 2

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Mecliste görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası ve yükselişi önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak"

"Parlamentoda yeni anayasanın önünde durmak için elinden ne geliyorsa, bakıyorsunuz iki siyasi parti bunu konuşuyor. Onunla da kalmıyorlar edep, adap hiçbir şey bilmeden ve bir milletvekilinin, siyasetçinin ağzına yakışmayacak ifadeler ile engellenmenin gayreti içindeler"



Haber: Özgür ALTUNCU - Hakime TORUN - Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'da düzenlenen, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü programı ve yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

"ADETA BİR KÜRESEL VATANDAŞLIK ANLAYIŞIYLA ÜLKEMİZİ MERKEZ ALARAK BURADA TOPARLAYALIM"

2 milyon dolarlık bir yatırım getirene vatandaşlık verileceğine ilişkin Erdoğan, "2 milyon dolarlık bir yatırımla ülkemize giren veya burada 2 milyon doları getiren vatandaşlık imkanını alabilecek. Bunlar önemli adımlar. Bunun da riski var. Niçin? Buna karşı çıkanların olduğunu da sizler biliyorsunuz ama bizim derdimiz başka. Niye? İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, şimdi buna yeni bir anlayış getiriyorum, adeta bir küresel vatandaşlık anlayışıyla ülkemizi merkez alarak burada toparlayalım. Bu adımı atmamız lazım. Bu ülke kendisine güvenen ve yatırım yapan hiç kimseyi mahcup etmemiştir, etmeyecektir" dedi. Erdoğan, "İş dünyamızın da çok daha güçlü bir şekilde sahaya inmesi gerekiyor. Döviz oyunu, bu senaryoyu iki de bir bize dayatanların başında patlatacak şekilde bozmalıyız" dedi.

"TURİZM SEKTÖRÜNDE GELİN KENDİ OPERATÖRLERİMİZİ KENDİMİZ OLUŞTURALIM"

Turizm sektörüne de seslenen Erdoğan, "Turizm sektörüne sesleniyorum; uluslararası operatörlere değil gelin kendi operatörlerimizi kendimiz oluşturalım. Gelin operatör şirketleri siz kurun. Bir yerden bir şey gelsin diye beklemeyin. Siz bunu kurun bakın onlar nasıl bu işte çalışmaya başlayacaklar. Bu süreçte finans kesimin reel sektöre daha fazla destek vermesi büyük önem taşıyor. Finans alanında yen oyuncular sahaya girmeye başladı. Uluslararası alandaki gelişmeler Türkiye'nin cazibesini arttırıyor. Gümrük Birliği Anlaşması'nın yenilenmesi ile birlikte Avrupa tarafında da hareketlenme artacaktır. Rusya ve Çin gibi dünyanın yeni ekonomik devleri ile Afrika gibi geleceğin yükselen gücü gösterilen coğrafyalar ile Orta Asya gibi kadim bağlarımızın olduğu bölgeler ile yeni ve sağlam ilişkiler kuruyoruz. Önümüzdeki hafta 4 tane Afrika ülkesine gidiyorum. Ekonomimizin tüm aktörlerine güvenim tamdır" diye konuştu.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, ÜLKEMİZE DOPİNG ETKİSİ YAPACAKTIR"

Meclis'te görüşülmekte olan anayasa değişikliğine ilişkin Erdoğan, "Meclis'te görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası ve yükselişi önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak. Parlamentoda yeni anayasanın önünde durmak için elinden ne geliyorsa bakıyorsunuz iki siyasi parti bunu konuşuyor. Onunla da kalmıyorlar edep, adap hiçbir şey bilmeden ve bir milletvekilinin, siyasetçinin ağzına yakışmayacak ifadeler ile engellenmenin gayreti içindeler. Hep söylerdim. Şu içtüzüğün değişmesi lazım. Böyle bir içtüzük ile bu parlamento yürümez. Birbirini bu denli yoran siyaset anlayışı ile neticeye de varamazsınız. Bir de derisini çalışarak gelen bir yapı yok. Dünyada bunun uygulanması nasıl bilmiyorlar. Amerika'da, Rusya'da uygulama farklı olabilir. Tüm bunları gözden geçirmeden duydukları bir şeyler ile konuşmaya başlıyorlar. Siyasetçiye yakışmıyor. Dersini iyi çalışsa bu işin aslının bu olmadığını görecek" şeklinde konuştu.

TEMENNİ EDERİM Kİ BU AKŞAM, YARIN AKŞAM BİTEREK İKİNCİ TURA GEÇİLİR MİLLETE GİDECEK YOL AÇILIR

Erdoğan, "Sevgili dostlar, Dünyadaki diyelim başkanlık sistemini uygulayan ülkelerin ki bizim olmazsa olmazımızdır. Böyle bir şey var mı? Hayır. Biz daha farklı bir sistem oluşturamaz mıyız? Anayasa değişikliği yapıyorsun. Bu değişiklik ile adeta bir bal arısı oldun. Bir yerden farklı , başkasından farklı bir şey alırsın. Tarihinden, geleneklerinden gelen bir alt yapın var. Onu esas almak suretiyle de bunu kalkar adeta miks eder. Dünyaya böylece yeni bir anlayış ile çıkabiliriz. Parlamento şu anda millete götürülecek olan o metni hazırlıyor. Olay bu. Nihai kararı verecek olan yer millet. Milli irade burada çok çok önemli. Şu anda milli iradeyi dahi hazmedemeyen, ona bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir anlayış var. Temenni ederim ki bu akşam, yarın akşam biterek ikinci tura geçilir ve ikinci turdan sonra da millete gidecek yol açılır" ifadelerini kullandı.

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-Erdoğan'ın konuşması

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14.01.2017 - 15.24 Haber Kodu : 170114102

14.01.2017 - 15.25 Haber Kodu : 170114103

14.01.2017 - 15.28 Haber Kodu : 170114104