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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN  SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İFTARINDA KONUŞTU(1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan(Suruçtaki olaylar) Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İSTANBUL   Cumhurbaşkanı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN  SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İFTARINDA KONUŞTU(1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan(Suruçtaki olaylar) Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İSTANBUL  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suruç'taki olaylara ilişkin  açıklamalarda bulunarak, "Milletvekili adayımız ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır. Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, veriyoruz, vereceğiz. İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız" diye konuştu. 

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
-Genel ve detaylar

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