Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddeti asla tasvip edemeyiz





CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün 4 şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir" dedi.

Erdoğan, Ankara Çubuk'taki şehidin cenaze töreninde istenmeyen bir olay yaşandığına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."

ANKARA, ()



