Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kur'an okudu

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatm-i şerif merasimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Erdoğan'ın Kuran okuması
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ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatm-i şerif merasimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------- Erdoğan'ın Kuran okuması Detaylar
15 Temmuz 2018 Pazar 14:13
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatm-i şerif merasimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Erdoğan'ın Kuran okuması
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