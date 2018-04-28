CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANCAR'I KABUL ETTİ

Haber:İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.
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-Görüşmeden fotoğraflar
Haber:İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti. Görüntü Dökümü: -Görüşmeden fotoğraflar
28 Nisan 2018 Cumartesi 15:12
Haber:İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.
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