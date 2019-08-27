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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'YA GİTTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitti. Erdoğan, ziyaretinde Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik...

GÜNDEM 27.08.2019, 07:26
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'YA GİTTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitti. Erdoğan, ziyaretinde Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik Rusya ziyareti için sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. 

PUTİN İLE BİRARAYA GELECEK 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyaretinde, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde Suriye, bölgesel ve ikili ilişkiler gündemde olacak. Erdoğan ayrıca MASK-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak. Erdoğan'a gezisinde Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik edecek. 

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan'ın karşılanması
- Devlet Konukevi'ne girişi 
- Akar'ın konvoyundan görüntüler
- Detaylar 

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