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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, günü birlik Soçi kentine gidecek olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin...
GÜNDEM 16.10.2019, 23:36
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, günü birlik Soçi kentine gidecek olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, günü birlik Soçi kentine gidecek olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
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