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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Açıklamada, bu akşam gerçekleşen görüşmede, Libya'da yaşanan gelişmelerin ve  Astana Süreci'nin gündeme geldiği belirtildi. Açıklama şunlar kaydedildi, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. İki lider, ikili meselelerin yanı sıra Libya’da yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirmişlerdir. Ülkemizin, Libya’nın huzur ve istikrarına desteği yeniden teyit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır.''

ANKARA,()

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