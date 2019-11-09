Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırılmıştır" denildi.