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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık (2) 

"KAZANAN DEMOKRASİMİZ, TÜRKİYE OLMUŞTUR"   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 16 yıl olduğu gibi sandıktaki tercihini bu defa da kavgadan yana değil hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz, Türkiye olmuştur. Kazanan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık (2) 

"KAZANAN DEMOKRASİMİZ, TÜRKİYE OLMUŞTUR"  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 16 yıl olduğu gibi sandıktaki tercihini bu defa da kavgadan yana değil hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz, Türkiye olmuştur. Kazanan Türkiye, Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Sizlerin desteğinin hakkını verebilmek için daha çok mücadele edeceğiz. Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız. Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını daha yükseklere çıkartacağız. Rabiamızı daha gür sesle ifade edeceğiz. Bayrağımız inşallah çok daha nazlı dalgalanacak" diye konuştu. 

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÜZERİNE ÇOK DAHA KARARLI ŞEKİLDE GİDECEĞİZ" 
Erdoğan, "Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır. Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı şekilde gideceğiz. Bu sonuçlar aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesi. Ekonomik hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir" dedi.  

"DÜNYANIN TÜM SİYASET BİLİMCİLERİ BİR ARAYA GELİP YILLARCA ÇALIŞSA YİNE DE BUNU ZOR ÇÖZER" 
Erdoğan, "Bu seçim sonuçları ile o kadar çok çevreye o kadar çok farklı mesajlar vermiştir ki dünyanın tüm siyaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca çalışsa yine de bunu zor çözer" dedi. 

Görüntü dökümü
-Başbakanın konuşması
-Cumhurbaşkanının konuşması
-Detaylar

Hakime TORUN - Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()

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