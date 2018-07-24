Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz (2) 

"EKONOMİK BİR HANÇERİN DE SIRMITIMIZA SAPLANMAYA ÇALIŞILMASININ SEBEBİ BUDUR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilhassa son 5 yılda maruz kaldığımız her saldırı ile birlikte ekonomik bir hançerin de sırmıtımıza saplanmaya çalışılmasının sebebi budur. Ülkemizin sadece siyasi özgürlüğünü değil ekonomik özgürlüğünü de korumanın mücadelesini verdik. Elbette krizlerin faturasını ödedik, ödüyoruz. Kazandıklarımız karşısında bu faturanın bir kıymeti yoktur" dedi.

"İŞSİZLİĞİ YAKINDA TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ"

Ekonomi ve işsizlik rakamlarına ilişkin Erdoğan, "İnşallah çok yakında ekonomik olarak çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini engelleyemiyorlar. Haziran sonu itibariyle yıllık ihracatımız 161,5 milyar dolara ulaştı. İlk çeyrekte yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla geçtiğimiz yılki seviyeyi koruduk. İstihdamda 28,5 milyon kişiyle tarihi bir zirvede bulunuyoruz. İşgücüne katılım oranımız hızlı artıyor. İşsizlik yüzde 10'lar seviyesinde. İnşallah yakında bunu da tek haneli rakama indireceğiz. Turizmde çok hareketli bir sezon yaşıyoruz. Turizm gelirlerinde inşallah rekor kıracağız" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK YATIRIMCILARIN MUHATABI ARTIK DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANLIĞI OLACAKTIR"

Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz 102 milyar dolara çıkarak yeniden toparlanma başladı. IMF'ye borcumuzu 2013'te sıfırladık. Bizden önceki iktidarlar IMF'nin kapısında delikli kuruş için para istediler. Biz bunların hepsini sildik süpürdük. Yeni yönetim sistemimizle ekonomide de hedeflerimize kararlılıkla yürüyebileceğimiz zemine kavuştuk. Uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları tüm finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davam ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapanlar yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Devlet olarak tüm yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazırız. Özel ofisler kuruyoruz. Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"DİĞER PARTİLERİN DURUMUNU GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ BUNLAR BİZE ASLA YAKIŞMAZ"

Erdoğan, "Önümüzde kısa vadeli tek bir seçim takvimimiz var. 2019 Martındaki mahalli idareler seçimidir. Kongrenin ardından seçim çalışmamızı başlatacağız. Siyasette de erken kalkan yol alır. Biz partimizi kurduğumuzdan beri her seçime ilk günkü heyecanla hazırlandığımız için bu başarıları elde ettik. Başka partiler kendi iç kavgalarıyla, çekişmeleri, olağanüstü kongreleri ile uğraşabilirler bizim böyle bir lüksümüz yok. Milletimiz bizden eser bekliyor. Eğer milletimizin verdiği mesajları doğru şekilde almaz, eksikleri düzeltmeden sandığa gidersek bu bize yakışmaz. Şu anda diğer partilerin durumunu görüyorsunuz değil mi bunlar bize asla yakışmaz. Bize kibir asla yakışmaz. Biz tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Pazar günü Meclisimiz kapanıyor. Ondan sonra artık arkadaşlarım seçim bölgelerine dönüyorlar. Martın hazırlıklarına başlamış olacağız" diye konuştu.

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Hakime TORUN /ANKARA ()