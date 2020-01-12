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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
GÜNDEM 12.01.2020, 20:40
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İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Libya’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
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