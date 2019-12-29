Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Suriye ile Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler, görüşmede ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.



ANKARA/