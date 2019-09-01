CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MALİ CUMHURBAŞKANI KEİTA İLE GÖRÜŞTÜ

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Saat 11.25'te başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın eşi Aminata Keita da yer aldı.

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