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Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük köpeğe yiyecek verdi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir köpeğe yiyecek verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 2017...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük köpeğe yiyecek verdi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir köpeğe yiyecek verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 2017 yılına ait paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük sevimli bir köpeğe yiyecek verdiği görülüyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak videoyu, "Eşim Esra'nın telefon kayıtlarından Nisan 2017'ye ait tatlı bir anıyı anımsadık dün gece. O gün Cumhurbaşkanımız işe giderken kapıdan selam vermek için oğluna uğramak ister, fakat evde olmadıklarını öğrenince 'o zaman Çiko'ya uğrayayım' der. Çiko'ya vermek için salatalık ister, verilen salatalığın soğuk olduğunu fark edince öyle vermeye kıyamaz, elinin içinde ısıtarak verir. Şükürler olsun ki ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta" notu ile paylaştı.

Görüntü dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük köpeği beslemesi

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()

 

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