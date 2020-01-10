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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC BAŞBAKANINI KABUL ETTİ
GÜNDEM 10.01.2020, 17:56
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul, ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
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