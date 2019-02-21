Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için bir mesaj yayımladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı yazılı mesajında, tarih alanında Türkiye'nin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini bildirerek, şu ifadelere yer verdi:



"Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Haber: ANKARA, ()-