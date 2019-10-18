CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI SANİ'Yİ KABUL ETTİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı medya temsilcileriyle toplantısına katılan gazetecilerden açıklamalar
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YABANCI MEDYA TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTISINA KATILAN GAZETECİLERDEN AÇIKLAMALAR
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Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı...
GÜNDEM 18.10.2019, 19:23
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisindeki yabancı medya temsilcileri ile görüşmesinin ardından, Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne geçti. Erdoğan burada Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
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