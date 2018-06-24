Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da asker ve uzman ekipler 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor
Ekipler 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu
İnce'yi İstanbul'da yüzbinler izledi
ALİBEYKÖY BARAJINDA 2 ÇOCUK KAYBOLDU  
Alibeyköy barajında 2 çoçuk kayboldu..

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY KULLANACAĞI OKULDA HAZIRLIK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY KULLANACAĞI OKULDA HAZIRLIK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı. Okul bahçesinde yine bariyerlerle ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen seçmenlerin bariyer arkasında beklediği görüldü. Okul bahçesinde polis köpeği ile arama yapıldı.

Görüntü Dökümü:
------------
-Bahçede köpek ile arama yapılması
-Oy kullananların görüntüsü
-Okuldan görüntüler
-Güvenlik önlemlerinin görüntüsü
-Seçmenlerin aranması
-Erdoğan'ı bekleyenlerin görüntüsü
-Detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325